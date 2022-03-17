MLB》天使補強了！ 1年約簽前巨人冠軍內野手

天使簽下前巨人內野手達菲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使為增添內野深度，以1年150萬美元簽下前巨人冠軍內野手達菲（Matt Duffy）。

達菲在2012年第18輪被巨人隊選中，2014年登上大聯盟就隨著球隊一同拿下世界大賽冠軍，隔年出賽149場表現不俗，打擊率2成95，有12轟，標準化攻擊指數（OPS+）108，在該年的國聯最佳新秀票選輸給小熊隊的布萊恩（Kris Bryant）位居第二。

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2016年達菲被交易到光芒後載浮載沉，2017年因傷沒在大聯盟出賽，隔年在光芒出賽132場，OPS+為104，不過2019年再度因傷影響出賽與表現，同年底就被光芒給釋出。

達菲在2020年球季曾與遊騎兵、洋基簽下小聯盟約但卻未能重返大聯盟，到年底與小熊隊簽約後在去年球季迎來反彈，共出賽97場，打擊率2成87，敲出5轟、30分打點，OPS+正好為聯盟平均的100。

去年達菲大部分時間都是擔任三壘手，不過他能夠鎮守二壘，有時也能夠負擔游擊、左外野與一壘的防守任務。

天使總梅登（Joe Maddon）先前在受訪時曾表示，前洋基驚奇游擊手瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）有機會擔任本季的主戰游擊手，不過韋德（Tyler Wade）、倫吉佛（Luis Rengifo）與佛列契（David Fletcher）三人預計都會競爭內野中線的位置，達菲如今也將加入競爭行列當中。

天使為了把球員名單空間騰出，選擇將先發投手坎寧（Griffin Canning）給放入60天傷病名單當中，理由是他在去年8月遭遇的背傷到現在仍未痊癒，而且先前當地媒體報導便指出，坎寧的復健遭遇挫折，將無法趕上開幕日。

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