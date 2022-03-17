NBA》33歲壯年卻無球可打 前榜眼泣訴：不想跟魏斯特一樣...

畢斯利是2008年選秀榜眼，如今雖然正值壯年，卻面臨無球可打的窘境。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2008年選秀榜眼畢斯利（Michael Beasley）積極重返NBA，近期他加入G聯盟盼能得到重回籃球最高殿堂的機會，不過眼見今年球季逐漸進入尾聲，但卻還是未獲得任何球隊青睞，讓這位前榜眼忍不住在受訪時哭訴自己的孤立無援，直言不想變成魏斯特（Delonte West）2.0。

今年33歲的畢斯利在2008年選秀以第一輪第二順位被熱火挑中，2009年度入選年度新秀第一隊，然而2010年熱火為降低球隊薪資迎來詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）和魏德（DwyaneWade）合組三巨頭，把他送去灰狼，2011到13年間，他接連傳出超速、無照駕駛、性騷擾等醜聞，加上2度因為攜帶大麻被逮捕，以及運動傷害的因素，使得職業生涯表現起起伏伏，也從昔日榜眼變成籃球浪人。

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2014年畢斯利跑去中國CBA找頭路，加盟上海大鯊魚在中國大殺四方，在CBA明星賽豪取59分，隔年五月也重返老東家熱火，但季末卻未獲得續約，2015年球季他又回到CBA討生活，這次跟山東隊簽約，明星賽又轟下63分破紀錄，還領隊進入季後賽，也獲選成為該季的MVP。

2016年他再度重返NBA，輾轉待過火箭、公鹿、尼克，雖然CBA曾端出史上最高薪網羅他回鍋，不過最後他還是選擇以底薪加盟尼克，2018年他以一年350萬美元底薪加盟湖人，之後又因違反禁藥規定遭禁賽5場，去年面臨疫情傷情衝擊的籃網隊原想簽下他來救急，但他最後一場都沒打，就因為染疫遭隔離，再度失去回到NBA舞台的機會。

雖然畢斯利還是一直希望能重返NBA，也一直積極訓練保持最佳狀態，但先前他的經紀人與幾支球隊聯繫卻都沒有任願意給他表現自己的機會。

近日他在參加《The Pivot Podcast》節目錄影時忍不住哭訴：「我一定要像魏斯特（前NBA球員，心理問題流落街頭）一樣，才能得到幫助嗎？我不是想對魏斯特或其他遭遇相當困境的人不敬，但我一生都在尋求幫助，人們都說我要瘋了，現在我只能悶在家裡打籃球，不再關心其他人再做什麼，我現在就是儘可能多和孩子們交流，我向很多不同的人尋求過幫助，但現在我只想帶著某種尊嚴死去。」

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