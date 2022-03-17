T1》中信特攻不讓了！簽下曾轟64分的泰國超級球星夏樂當亞洲外援

美菲混血明星後衛夏樂（Avery Scharer） 正式加盟中信特攻。（中信特攻提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1新北中信特攻目前暫居聯盟第2，且繼續進行陣容強化，確定網羅美菲混血後衛夏樂（Avery Scharer），他將以亞洲外援身份加盟。

35歲夏樂曾在泰國聯賽（TBL）締造單場64分紀錄，在泰國是家喻戶曉的籃壇明星。特攻主帥李逸驊表示，目前後場陣容偏年輕，期待夏樂加入除了能展現其豪華火力，更重要的是幫助球隊快速提升控場經驗值。

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188公分的夏樂技巧華麗、擁有絕佳傳球視野及過人籃球智商，他2016年轉戰泰國聯賽舞台後達成無數風光成就，包括三度獲選聯盟年度第一隊、兩度當選年度最佳球員、年度最佳外援及年度最佳後衛。

夏樂2018年效力Hi-tech曼谷市俱樂部（Hitech Bangkok City）時 ，曾一舉率隊奪冠並榮獲冠軍賽MVP，當時和他一起笑擁金盃的隊友，包括現在正效力特攻的另一亞援查拉帝及台啤英熊的林泰樂。夏樂在2020年改披暴龍（The Khon Kaen Raptors）戰袍，繳出每場平均28.2分、11.2助攻、8.2籃板、5抄截。

特攻戰績13勝7敗，落後龍頭高雄海神1.5場勝差，在衝刺季後賽門票的階段，更需要經驗豐富的夏樂助拳。李逸驊認為，夏樂有能力在關鍵時刻穩住全場，不但打法全面，經驗也老道，「我們球隊前半季狀況起起伏伏，控球是比較大的癥結點，嘉豪和濟而的大賽經驗比較沒那麼豐富，學林傷勢要連續高強度出賽也有難度，因此希望夏樂加盟能有效彌補這個部分。」

日前飛抵台灣隔離的夏樂表示，「之前我在泰國聯賽中對抗的許多好手，像是亞歷山大、布銳克曼現在都在T1 League打球，我己經等不及要跟他們再度同場較勁，幫助中信特攻抱走冠軍！」

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