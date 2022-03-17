PLG》周儀翔3月26日迎返台首秀 期待對決老隊友辛巴

周儀翔已結束隔離出關。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 「台灣LBJ」周儀翔返台加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人，昨日已完成居檢隔離，正式向球隊報到，預計3月26日將首披鋼鐵人戰袍在高雄鳳山主場登場亮相。

周儀翔表示，他會在得分與防守全力輔助隊上的年輕球員，「要我第一個跳出來得分也願意去做」，隨著年紀的增長以及留美與兩岸打球的經歷，他會自我調整，打得更有經驗，為球隊做出實質貢獻。

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甫滿31歲的周儀翔，過去是國家隊的常客，高中畢業後曾赴美唸書打球，2014返台後加盟SBL台北達欣工程籃球隊，在SBL的3年職業生涯中，年年入選SBL全明星賽，並拿下2015年最佳新人，之後在2016、2017年接連獲得年度最有價值球員與年度第一隊的殊榮，並帶領台北達欣工程籃球隊拿下2017年的總冠軍。

協助球隊拿下總冠軍之後，周儀翔選擇挑戰CBA，旅外5年後返台，在球季中加盟高雄鋼鐵人。

周儀翔已結束隔離出關。（高雄鋼鐵人提供）

周儀翔昨日出關，依照防疫規定，預計26、27日在鳳山主場比賽時上場。周儀翔表示，隔離期間，他有做基本的重量與心肺訓練，體能狀態維持的還不錯，對於即將在台灣球迷面前打球，他感到非常期待。

周儀翔說，目前隊上的年輕球員表現不錯，他會在得分與防守上盡全力輔助他們；談到兩岸的打球經驗，他表示，在CBA時期比較偏向角色球員，和過去在台灣的打法與角色定位不太一樣，會台灣之後會調整打法與角色定位，也會打得更有經驗。

周儀翔提到，新竹街口攻城獅的洋將辛巴是他在達欣隊時期的老戰友，他剛看完上週攻城獅對鋼鐵人的比賽，他會統整一些辛巴球場上的弱點給球隊做參考，他也很期待對戰這位老戰友。

周儀翔已結束隔離出關。（高雄鋼鐵人提供）

周儀翔已結束隔離出關。（高雄鋼鐵人提供）

周儀翔已結束隔離出關。（高雄鋼鐵人提供）

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