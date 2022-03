NBA》壓傷柯瑞、腳勾K湯 柯爾指「聰明哥」動作太危險

The Warriors were upset after these two plays by Marcus Smart pic.twitter.com/qO7KjahGX8

〔體育中心/綜合報導〕今日勇士迎戰塞爾提克的比賽中,「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)因防守積極,連續做出危險動作,先是壓傷柯瑞(Stephen Curry)後來又腳踹K.湯普森(Klay Thompson),看著子弟兵接連受害,主帥柯爾(SteveKerr)也直接在場上開罵。

爭議動作發生在第二節4分19秒,史馬特先是因飛撲搶球壓傷柯瑞的左腳,後來又在防守時起跳腳勾到K.湯普森,被吹惡意犯規,而被壓傷的柯瑞最後還因為左腳痠痛提前退場,而總教練柯爾也相當不滿直接大吼指責史馬特在危害柯瑞,後來甚至叫住史馬特,並雙手合十似乎說著「你不能那樣做」。

賽後柯爾就直言「這是個危險的Play,我認為史馬特撞到柯瑞的膝蓋,這就是我不爽的原因。」儘管場上發生不愉快,但賽後2人也將這件事講開,柯爾表示非常尊重史馬特,稱讚他是優秀的球員,自己也曾在世界盃帶過他,透過溝通解除心結。

史馬特也證實賽後2人冷靜進行談話,對於柯爾的舉動,史馬特也直言這是任何人都會做的事,就是要力挺自己的球員,他也澄清自己並非刻意或故意,「我討厭看到任何人受傷,所以我希望柯瑞沒事」。

另外關於腳勾到K.湯普森,他則解釋當時確實是被K.湯普森假裝投籃的動作騙到,身體已經被騙到半空中,然而腳也剛好在K.湯普森要起身時勾住,自己無意要踢人。

The interaction between Marcus Smart and Steve Kerr after Steph Curry was headed for the locker room. pic.twitter.com/y0NbQ20Upp