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NBA》壓傷柯瑞、腳勾K湯 柯爾指「聰明哥」動作太危險

2022/03/17 15:08

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士迎戰塞爾提克的比賽中，「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）因防守積極，連續做出危險動作，先是壓傷柯瑞（Stephen Curry）後來又腳踹K.湯普森（Klay Thompson），看著子弟兵接連受害，主帥柯爾（SteveKerr）也直接在場上開罵。

爭議動作發生在第二節4分19秒，史馬特先是因飛撲搶球壓傷柯瑞的左腳，後來又在防守時起跳腳勾到K.湯普森，被吹惡意犯規，而被壓傷的柯瑞最後還因為左腳痠痛提前退場，而總教練柯爾也相當不滿直接大吼指責史馬特在危害柯瑞，後來甚至叫住史馬特，並雙手合十似乎說著「你不能那樣做」。

賽後柯爾就直言「這是個危險的Play，我認為史馬特撞到柯瑞的膝蓋，這就是我不爽的原因。」儘管場上發生不愉快，但賽後2人也將這件事講開，柯爾表示非常尊重史馬特，稱讚他是優秀的球員，自己也曾在世界盃帶過他，透過溝通解除心結。

史馬特也證實賽後2人冷靜進行談話，對於柯爾的舉動，史馬特也直言這是任何人都會做的事，就是要力挺自己的球員，他也澄清自己並非刻意或故意，「我討厭看到任何人受傷，所以我希望柯瑞沒事」。

另外關於腳勾到K.湯普森，他則解釋當時確實是被K.湯普森假裝投籃的動作騙到，身體已經被騙到半空中，然而腳也剛好在K.湯普森要起身時勾住，自己無意要踢人。

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