HBL》打卡吃雞！光復高中冠軍看板登場 林智堅也公開雞排地圖

打卡吃雞！新竹市光復高中冠軍看板登場、市長林智堅也公開雞排地圖，邀民眾來響應這項活動。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市同慶光復高中奪下HBL冠軍，市府發起「光復冠軍，週末吃雞」活動，從市區、香山到南寮，邀集超過30家雞排店發放5千份免費雞排。市長林智堅今天公開「光復籃猿 制霸全國」看板，有球員張俊生、陳將双、馮誠恩、王威翔、鄭名斈5人的等身帥氣人型看板，民眾今天（17日）起到本週日（20日）到市府大廳打卡拍照，並上傳FB、IG，本週末（19、20日）就可依雞排地圖：https://reurl.cc/RjG0yx到店家兌換。

林智堅說，今起市府大廳設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」霸氣字樣為題，印上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡，感受光復英雄魅力，市府感謝店家熱情響應活動，市府大廳也設有留言牆，可在便利貼寫下想對球員、教練說的話。

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市府說明，民眾與光復冠軍看板合影後，需Hashtag「#風起猿湧#光復奪冠」，並上傳FB、IG，再到雞排地圖上合作店家出示打卡，市府也提醒，市府大廳開放時間為17日起到本週日（20日）早上8點到晚上11點，雞排領取時間則為本週末（19、20日）兩天，每間店數量有限、送完為止。

此外，新竹其他店家也祭出各項優惠，包括火鍋店、飲料店、髮廊店、甜點店等。老店薑母雞19日全天內用外帶優惠，各種雞肉鍋類只要350元，薑母鴨也只要300元；草本茶20日前指定茶類買一送一，到店說出「光復高中HBL總冠軍」即可享有優惠，詳細辦法請逕洽各店家。

此外，市府明天（18日）晚上7點也會在於巨城廣場舉辦「英雄之夜」選手見面會，光復高中籃球隊12位球員與教練團都會現身同歡。

市府指出，慶祝冠軍賽得分59分，現場將限量開放59組民眾排隊合影，合影號碼牌下午4點半在會場發放；現場也會送出「冠軍限定英雄海報」，數量有限，送完為止，同時會加碼抽獎限量簽名球、簽名海報。

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