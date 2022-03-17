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中職》助總矚目的「味全34號左打」 一棒重擊江少慶

2022/03/17 16:04

江少慶今天自辦熱身賽對味全龍先發三局失兩分。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦王牌投手江少慶12日對味全自辦熱身賽先發2局無失分，今天自辦熱身賽再度登板先發對龍軍，投3局失2分，其中第3局挨張祐銘兩分砲掉分。

首局江少慶讓前兩棒林孝程、林智勝擊出飛球出局，再讓陳品捷擊出一壘滾地球刺殺，2局上吉力吉撈．鞏冠擊出飛球出局，劉基鴻敲安，拿莫．伊漾、張政禹接連擊出飛球出局。

3局上吳東融獲四壞保送，張祐銘從江少慶手中轟出右外野兩分砲，江少慶挨轟後穩住陣腳，連續解決林孝程、林智勝、陳品捷結束富邦攻勢。

此役江少慶先發3局被敲2安，失2分，奪三振、保送各1次，投了50球，最快球速148公里。

去年球季中信兄弟總教練林威助曾點名，味全龍背號34號左打外野手吸引他的目光，還向身旁工作人員確認名字，「我去年（2020年在二軍）就覺得他的揮棒軌道很好，雖然他沒什麼在出賽，但這個揮棒軌道滿日式的，不是像日式的大砲，而是安打型的球員。」

助總點名的味全龍34號左打外野手就是張祐銘，去年他出賽63場，157打數敲39安，打擊率2成48，未開轟，另有9分打點。

張祐銘今天自辦熱身賽從江少慶手中轟出兩分砲。（味全龍提供）

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