中職》各隊警戒！龍狀元傷癒復出開轟宣告我回來了

劉基鴻今天自辦熱身賽轟出兩分砲。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天斗六球場味全龍對富邦悍將自辦熱身賽，富邦年輕小將楊晉豪第7局敲出清壘三壘安打，一棒定江山，最終富邦就以7:4氣走味全。

此役前兩局雙方未得分，3局上富邦進攻，兩出局後李宗賢敲安隨即盜上二壘，洋砲霸帝士擊出右外野德州安打先馳得點，下個半局味全反攻，吳東融獲四壞保送，張祐銘從江少慶手中轟出右外野兩分砲反超前。此役江少慶先發3局失2分退場，總計被敲2安，奪三振、保送各1次。

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4局下味全攻勢再起，吉力吉撈．鞏冠獲四壞保送，劉基鴻從洪聖欽手中轟出左外野兩分砲，味全取得4:1領先，這也是劉基鴻傷癒復出在自辦熱身賽首轟。

味全龍狀元劉基鴻去年季末遭統一獅洋投猛威爾觸身球砸中左手背導致骨裂，近期自辦熱身賽傷癒復出，今天就用開轟宣告「我回來了！」

當年頂著狀元光環挑戰職棒，劉基鴻坦言壓力非常大，無論隊內或外界對他都有很高期待，去年想太多，一心只想擊到球就好，未發揮力量優勢，今年希望盡量展現自身優勢，大膽擊球。

去年劉基鴻首征一軍戰場，累計打擊率2成19，另有3轟、36分打點，3月14日球隊首戰對統一獅扛第4棒，以20歲又131天之齡，寫下聯盟最年輕先發第4棒紀錄。

5局上林哲瑄挨觸身球，李宗賢獲四壞保送，霸帝士靠野手選擇上壘，形成無人出局滿壘，高國麟先敲安帶有2分打點，接著陽耀勳適時敲安再下一城追平比分。7局上兩出局滿壘，楊晉豪敲出清壘三壘安打，富邦以7:4領先至終場。

味全龍春訓邀請測試投手羅國華、林羿豪，今天各投1局無失分，誰能從「5搶2」殘酷舞台脫穎而出備受關注。

楊晉豪今天自辦熱身賽七局上擊出清壘三壘安打，一棒定江山。（富邦悍將提供）

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