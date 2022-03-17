MLB》巨人強化先發投手深度 1年1.4億約簽前老虎勝投王

波伊德。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕巨人日前以2年4400萬美元簽下白襪明星左投羅冬（Carlos Rodon），先發投手輪值5門齊，據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）指出，巨人為了增加先發投手深度，以1年520萬美元（約新台幣1.47億元）的合約網羅老虎左投波伊德（Matthew Boyd）。

巨人上季表現亮眼，打下全大聯盟最多的107勝，季後放走王牌投手高斯曼（Kevin Gausman），球團補強鎖定明星投手，以2年4400萬簽下羅冬，新賽季將與韋伯（Logan Webb）、德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）、伍德（Alex Wood）和柯布（Alex Cobb）組成堅強的先發輪值陣容。

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巨人日前以小聯盟約簽下前紅雀王牌投手馬丁尼茲（Carlos Martinez），今持續補強先發投手深度，再以1年520萬美元的合約、外加230萬激勵獎金，簽下31歲老虎左投波伊德。

波伊德大聯盟生涯從藍鳥發跡，2015年初登大聯盟，之後因塞揚左投普萊斯（David Price）的交易案轉戰老虎，2018年和2019年都繳出球隊最多的9勝，但近兩年表現下滑，2020年以7敗成為美聯敗投王，去年先發15場，繳出3勝8敗、防禦率3.89的成績。

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