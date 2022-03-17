柔道》男童遭重摔致死案遭監院糾正 體育署回應了

台中市7歲黃姓學童去年4月21日於校外上柔道課時，被教練何聰樂過肩摔、丟體、拋摔重摔昏迷，最終住院70天不治。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台中黃姓男童去年在學習柔道時，被何姓教練重摔多次導致腦傷，住院治療經過70天後不治。針對此次事件，監察院糾正體育署，長期輕忽技擊運動場館管理，今體育署主任秘書呂宏進回應，未來會積極要求授課教練都需取得教練資格，另外也已建置教練證照查詢系統，供民眾查詢。

監委葉大華今在監院召開「台中市7歲黃童於柔道學習過程遭重摔27次腦傷致死調查案」記者會，分別針對台中市政府和體育署提出糾正，針對教育部體育署的違失，葉大華表示，體育署長期怠忽建立技擊運動訓練館設置申請及審查程序，一般坊間場館設置及管理無所依循。

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今呂宏進對此提出回應，他表示，目前雖未收到正式公文，但會要求地方政府針對技擊類場館做好督導及調查，另外場館授課教練都必須要有合格證照。至於教練講習部分，呂宏進說：「教練講習未來會加入幼兒訓練課程並列入檢核，另外，目前教練證照查詢系統已經建置好，民眾可上網查詢授課教練是否有合格教練證。」

此外，呂宏進提到，目前教練證照查詢系統部分，所登錄的教練必須具有特定體育團體所核發教練證，且持有證照的教練4年必須進行回流教育，並非永久的證照。

監委葉大華17日召開記者會，針對台中市無照何姓柔道教練施暴重摔7歲黃童致死案，提案糾正台中市政府及教育部體育署管理不周違失，呼籲各界正視兒少安全運動環境及兒童人權。（記者羅沛德攝）

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