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中職》ELEVEN體育宣布回歸Twitch！可收看猿龍獅主場賽事

2022/03/17 18:37

ELEVEN體育家族新球季將回歸Twitch直播平台，提供樂天桃猿、味全龍、統一7-ELEVEn獅主場賽事直播。（ELEVEN體育家族提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒33年新賽季即將展開，ELEVEN體育家族今宣布除了有線電視、MOD、ELEVEN APP持續提供球迷運動賽事直播服務外，新球季將回歸Twitch直播平台，提供樂天桃猿、味全龍、統一7-ELEVEn獅主場賽事直播，邀請球迷朋友一起關注中華職棒賽事。

ELEVEN體育家族與樂天桃猿，不論是場內外的全平台式合作，包括轉播、行銷和節目，雙方已有深厚默契，新賽季也將一起邁入第五年。職棒新星味全龍隊，在回歸首年打出亮眼表現， ELEVEN體育家族除了將持續帶來味全龍全主場的賽事轉播服務，也會在電視上打造味全龍專屬新節目，讓球迷更深入了解味全龍球員、教練、啦啦隊及相關活動。而統一7-ELEVEn獅身為中職最有具歷史的元老球隊，連續兩年打進台灣大賽，球隊戰力以及球迷凝聚力正值高峰，中職33年的新賽季相當令人期待。

ELEVEN體育家族攜手各球團和中華職棒朝更好的目標努力，新球季在Twitch平台上提供球迷觀眾另一個付費方案選擇，讓中職產業有更好的發展。中職官辦熱身賽將在本周六3月19日開打，ELEVEN體育家族獨家帶來全部場次電視轉播，也邀請球迷朋友免費於Twitch平台上觀看全部20場賽事，體驗相關服務。

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