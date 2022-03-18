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MLB》難以創造的完美角色 知名漫畫家：大谷翔平比漫畫還扯

2022/03/18 07:10

大谷翔平。（資料照，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平上季超狂二刀流表現成為大聯盟的熱門話題，《洛杉磯時報》不但製作專題，還在頭版刊出漫畫版本的大谷，曾被譽為是「現實世界的超級英雄」，大谷翔平不僅震撼了棒壇，同時影響了今後棒球漫畫的人物設定，日本人氣高校棒球漫畫《鑽石王牌》的作者寺嶋裕二大讚大谷翔平是超越漫畫人物的存在。

「很難把大谷翔平畫成漫畫，」寺嶋裕二接受《Sports Graphic Number》專訪時表示，大谷翔平比賽的表現不用他多做贅述，他的性格也非常開朗，而自己所畫的是高中棒球選手的成長歷程，如果要把大谷這樣近乎完美的人設做為漫畫人物來描寫是有困難的。

大谷翔平在日職和大聯盟都展現強投豪打的實力，寺嶋裕二認為大谷的表現讓棒球漫畫的設定有更多的可能性，「以前大家都說沒有轟雷市（漫畫角色）這樣的選手吧，不過自從大谷翔平出來以後，這樣的聲音好像變少了。」

寺嶋裕二也透露，當時降谷曉（漫畫角色）的設定，曾參考藤川球兒和澤村拓一的投球動作，不過比較新的有加入大谷翔平的元素，因為他最近聽說，現在的投手為了防止受傷，投球動作都使用短揮臂，所以他在畫降谷時就採用了大谷的動作，而且也蠻帥氣的，另外轟雷市的打擊預備姿勢也有大谷的影子，與之前的有一點不同。寺嶋裕二認為大谷翔平的動作很有力量感，也很有畫面，很適合拿來用於漫畫。

現今的大谷翔平太過完美，是一個超越漫畫人物的存在，寺嶋裕二坦言，如果是他來畫的話，會想描寫高中時期的大谷翔平，因為他在高三時岩手線地區準決賽飆出160公里火球一夕爆紅，但因為受到高度關注影響到了他在決賽的表現，最後無緣甲子園，「如果是我的話，我想要畫這樣的故事。」

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