MLB》卡諾回歸鎮守二壘？ 大都會新教頭透露內野規劃

卡諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會新任總教練休瓦特（Buck Showalter）透露球隊在內野的規畫，目前設定一壘手由阿隆索（Pete Alonso）擔任，林多（Francisco Lindor）為游擊手，工具人艾斯科巴（Eduardo Escobar）選擇了三壘，正好二壘形成空缺。

當被問及是否會讓麥克內爾（Jeff McNeil）與被禁賽一年後歸隊的卡諾（Robinson Cano）平均分擔二壘手的位置，休瓦特表示，大部分時間將由麥克內爾（Jeff McNeil）擔任。

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休瓦特說：「我認為兩人的出賽時間不會是平均分配的，我認為（麥克內爾）將會得到較多機會。我知道卡諾的身體狀況......就像他現在一樣熱血沸騰，看得出來他不想把事情搞砸並退縮。我們認為如果有需要，他可能負責一壘。」

至於麥克內爾，雖然休瓦特的計劃是讓他在大多數日子裡守二壘，並談到了他在外野的能力，但三壘也是選擇之一。休瓦特解釋：「不會把他放在外野，很高興聽到（麥克內爾）有守外野的能力。據我所知，他在那裡（外野）打得很好，但我希望他們都專注在二壘。」

休瓦特也表示：「我認為卡諾知道他不是二壘的固定班底，他知道這一點，而我們也希望他不單只是打指定打擊而已。」在大都會的計畫中，DH的人選除了卡諾之外，還有史密斯（Dominic Smith）、戴維斯（J.D. Davis），另外，大都會隊也有可能偶爾讓阿隆索打DH，讓他的腿得到休息。

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