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WTT大滿貫》激戰5局不敵兩屆奧運金牌得主馬龍 林昀儒無緣四強

2022/03/17 20:47

林昀儒（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默殺手」林昀儒今晚在WTT新加坡大滿貫賽男單8強戰，激戰5局後以2:3不敵東京奧運金牌中國名將馬龍，無緣晉級4強。

世界排名第7的林昀儒和排名第二的馬龍生涯對戰紀錄平分秋色，在國際賽四度交手各拿2勝，在中國乒超聯賽兩度過招，也各贏1回。

林昀儒首局打得強勢，多次正手攻擊得手，6:1開局後就一路揚長而去，以11:5先馳得點，也打得馬龍頻頻搖頭。第2局起，馬龍使出殺手鐧，頻頻正手起板，連續兩局都以6:1開局，以11:6、11:4連下兩城。

第4局雙方展開纏鬥，林昀儒雖開局連拿3分，但馬龍局末奮力追至9平。關鍵時刻，小林靠著拿手的反手擰拉連續破解馬龍兩個發球，11:9扳平戰局。

決勝局，馬龍再度展現正手威力，林昀儒也緊咬不放，在3:6落後下追至5:6，迫使馬龍喊出暫停，可惜最後未能一鼓作氣，以7:11敗北。

賽後，馬龍也坦言這是一場艱苦的比賽，他過去輸過林昀儒幾次，他也盛讚小林雖然年輕，但成長很快，這一場他也作了充分的準備，很慶幸能贏得比賽。

其他兩場男單8強賽，世界排名49的日本小將宇田幸矢，以3:2逆轉德國直拍橫打好手邱黨；世界排名第5的中國梁靖崑也以直落三解決瑞典的卡爾森，闖進4強。

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