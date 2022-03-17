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全英賽》強心臟化解2局點！球后戴資穎力退泰國布莎南晉級女單8強

2022/03/17 21:00

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級1000系列全英羽球公開賽，以21：19、22：20退世界排名11泰國女將布莎南，豪取對戰9連勝，也收下女單8強門票。

戴資穎過去和布莎南交手13次共取10勝，近期更保有對戰8連勝，前次不敵輸球是2014年印尼公開賽。

戴資穎首局技術暫停時10：11落後，小戴下半局連拿3分取得2分領先，但後來又因連續兩球掛網再度被布莎南追平，雙方再來持續你來我往，連續6次戰成平手，但小戴把握對手的失誤，以及局末點再透過多變的手法，直接讓布莎南在原地看著球落地，成功連下2分也把首局收下。

經過首局適應，戴資穎次局即使一度面臨2：5落後，但後來狀況越來越好，並掌握主動攻勢，回擊也令對手不好處理，小戴直接連取8分，在技術暫停前取得11：7領先；戴資穎下半局卻突遇亂流，被對手打出8：3攻勢，反變成14：15落後，且最後還變成18：20劣勢，但小戴再度展現強心臟，連續化解2個對手的局末點，強勢逆轉以直落2鎖定勝利。

晉級女單8強的戴資穎，預計明天遭遇尋求衛冕的日本名將奧原希望、中國韓悅之間的贏家，繼續朝尋求個人全英第4座冠軍之目標邁進。

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎晉級8強。（Badminton Photo提供）

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