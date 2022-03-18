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網球》再有烏克蘭球員宣布參戰 「我會留在這裡直到勝利到來」

2022/03/18 07:11

烏克蘭退役好手多格波洛夫宣布參戰。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，造成無數死傷，戰事至今未歇，再有烏克蘭籍網球員決定參戰，33歲的退役好手多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov）昨在社群宣布投入戰事。

多格波洛夫最高排名曾達世界第13，2018年就未再參賽，去年5月正式宣布高掛球拍，他昨在社群表示已經回到基輔參戰，成為繼斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）後第二位投入戰爭的網球選手。

多格波洛夫昨發文寫道，他在戰爭前一天帶著母親與姐姐抵達土耳其，「因為知道基輔與整個國家可能會遭受嚴重的攻擊，很多人包括我在內也會面臨恐慌，我要做的事就是在前幾天讓全世界知道這個地獄的真相、為我們的軍隊募款，不要花所有的時間拯救家人。」

「這幾天，我和我摯愛的烏克蘭同胞們，已經徹底將資訊傳給全世界知道，在自由國家裡的人民不再懷疑真相與誰才是入侵者。」多格波洛夫還提到，他在前軍官的指導下練習5到7天的射擊，在25公尺外的距離，有6成的命中率。

一邊練習的同時，多格波洛夫也一邊準備返回家園，他與從美國要回烏克蘭的人，帶著防彈背心、先飛到克羅埃西亞首都薩格勒布、買了可攜式熱像儀等必要裝備，開車穿越歐洲大陸、從波蘭進入烏克蘭，最後抵達基輔。

「這是我的家，我們會跟所有留下來的人一起保衛它，」多格波洛夫在文末對於所有在現場的人表達感謝與尊敬，「我對於這個國家在一個瘋狂獨裁者施壓之下如此團結感到自豪。真理與我們同在、這是我們的土地！我會留在基輔直到勝利到來。」

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