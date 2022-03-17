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MLB》生涯1188場都是守游擊！ 小熊新同學願為球隊改位置

2022/03/17 22:09

西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前以1年400萬美元（約台幣1.14億）合約加盟小熊的四屆金手套游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）表示，只要能夠幫助球隊贏球，守任何位置他都願意。

現年32歲的西蒙斯除了2場擔任指定打擊外，他在職業生涯的其他1188場比賽中都是游擊手，但他似乎很願意守內野的其他位置，西蒙斯說：「隨著過去幾年的轉變，我當了很多次二壘手，如果他們需要我，我就是團隊的一員，我會努力取勝。 ......我們目前的討論，我主要還是守游擊，但我不知道整個賽季會發生什麼事，我願意在任何需要我的位置幫助球隊。」

小熊的二游主要分別由馬德里格爾（Nick Madrigal）、霍納（Nico Hoerner）所組成，但兩人都曾因傷缺陣，因此球隊也許會對他們的出場時間持謹慎態度，小熊總教練羅斯（David Ross）則尚未說明霍納在今年賽季的定位。

無論是守游擊或是內野其他位置，西蒙斯都準備好去完成球隊的要求。西蒙斯說：「無論他們想要什麼，我將嘗試分享一些我的經驗、知識，並盡可能幫助年輕人。我也很願意聆聽，我時時刻刻都準備好繼續學習和成長。」

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