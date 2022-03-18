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全英賽》同胞何冰嬌不好惹！ 中國一姐陳雨菲8強再遇內戰

2022/03/18 07:09

何冰嬌和陳雨菲8強賽狹路相逢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運女單金牌、中國一姐陳雨菲尋求全英公開賽第2冠，昨天在女單16強賽以21：10、21：12擊敗世界排名第41的丹麥女將雅各布森（Julie Dawall Jakobsen），8強賽將與同胞何冰嬌上演中國內戰。

世界排名第三的陳雨菲曾在2019年全英賽首度封后，本季將尋求賽史第2冠，首輪就上演中國內戰，由陳雨菲對上世界排名第34的張藝曼，後者賽前宣告因傷退賽，陳雨菲輕騎過關，次輪對上丹麥女將雅各布森，兩人過去從未在國際賽交過手，陳雨菲只花了28分鐘就直落二贏球。

世界排名第9的何冰嬌首輪只花19分鐘就以21：8、21：6擊敗烏克蘭好手烏利蒂娜（Marija Ulitina）輕鬆晉級，第2局只用了9分鐘也寫下全英賽最速紀錄，16強對上西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi）遭到頑強抵抗，首局先以16：21讓出，所幸她及時回神，接連以21：6、21：9拿下2局強勢晉級。

陳雨菲和何冰嬌在全英賽8強狹路相逢，重演今年德國賽決賽對戰戲碼，何冰嬌當時拿下本季首冠，兩人生涯8度交手，何冰嬌握有5勝3敗的對戰優勢。

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