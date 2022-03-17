全英賽》戴資穎8強對手出爐！ 沒有意外就是衛冕者奧原希望

奧原希望晉級女單8強，將和世界球后戴資穎首次在全英賽對決，贏家將取得4強門票。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求2連霸的日本好手奧原希望今在超級1000系列全英羽球公開賽，以21：15、21：18收拾世界排名28的中國女將韓悅，晉級女單8強，也將和世界球后戴資穎首次在全英賽對決，贏家將取得4強門票。

今天在全英羽球公開賽女單首輪，以21：15、21：16力退世界排名22的丹麥女將克里絲多福森（Line Christophersen），這也是她東京奧運後首場勝利。

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奧原希望東京奧運後就沒有在國際賽亮相，前次出賽是去年7月的東京奧運，當時她8強不敵中國何冰嬌。如今為了尋求連霸，奧原希望重返國際賽，首輪直落2擺平丹麥女將克里絲多福森（Line Christophersen），今日又力克韓悅。

戴資穎今天在女單16強於次局化解對手2個局點，以21：19、22：20力退世界排名11泰國女將布莎南，豪取對戰9連勝，也收下女單8強門票。

戴資穎、奧原希望近一次交手是2019年BWF年終總決賽4強，由小戴獲得勝利，再來就沒在國際賽碰頭，至於雙方過去13次交手，戴資穎取得7勝6敗。

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