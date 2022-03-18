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MLB》機會降「林」！ 林子偉和大都會簽約

2022/03/18 07:03

林子偉。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕一心尋求返回美職舞台的林子偉，今天（18日）傳來好消息，確定和紐約大都會隊簽下小聯盟合約，所屬悍創經紀公司也表示目前等到工作簽證下來，林子偉就會赴美報到。

28歲的林子偉在2020年季後遭紅襪釋出，去年和雙城簽下小聯盟合約，4月底升上大聯盟但僅出賽1場，隨後受傷勢影響，季後成為自由球員。儘管外界關心林子偉是否今年會返回中職打球，但他一直以來的態度都相當堅定，表示今年不會參加中職選秀，仍會以重返美職為優先。

林子偉從1月以來隨統一獅訓練，今天深夜所屬悍創運動行銷發布他和大都會簽約的消息，而大都會官網也公布此事。經紀人陳德倫表示，美國方面已宣布，經紀公司才發布消息，由於合約才剛過，目前就在等候工作簽約下來，林子偉就會赴美，屆時大聯盟春訓應已結束。

林子偉在2012年以台灣史上第2高簽約金209萬美元加盟紅襪，2017年6月升上大聯盟後，也曾掀起「子海嘯」旋風，目前在大聯盟累計出賽102場43支安打（含1轟）和12分打點、打擊率2成23。他在去年返台後一直未放棄希望，今年2月下旬也在經紀公司安排下於斗六球場進行實戰測試，當時吸引美職、中職共超過10隊球探到場，如今也終於等到佳音。

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