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林子偉再出發 與紐約大都會簽下小聯盟合約

2022/03/18 01:54

〔中央社〕旅美棒球好手林子偉揮別傷病困擾後有望重返大聯盟舞台。守位靈活的他16日與紐約大都會隊簽下小聯盟合約，成為繼胡金龍後大都會隊史第2位台灣球員。

林子偉所屬悍創運動經紀公司台北時間18日凌晨在臉書（Facebook）專頁公布他與大都會簽約的消息，並寫道「機會是留給準備好的人」，期待林子偉本季能繳出亮眼成績。

截至發稿為止，大都會球團尚未發布簽約新聞稿。但大聯盟官網的林子偉球員頁面顯示，大都會美東時間16日在自由球員市場以小聯盟合約簽下林子偉，17日將他分發到小聯盟3A雪城大都會隊（Syracuse Mets）。

目前效力中華職棒的胡金龍旅美時期曾在2011年披上大都會戰袍，時隔多年，這支紐約球隊再度有台灣球員加盟。

林子偉現年28歲，大聯盟生涯5季先後效力波士頓紅襪、明尼蘇達雙城隊，累計出賽102場，193打數敲出43支安打，包括1發全壘打，進帳12分打點，2次盜壘成功，打擊率2成23。2018年效力紅襪時期，他隨隊嘗到世界冠軍滋味。

林子偉上季轉戰雙城，僅以代守身分在大聯盟出賽一場，沒有打擊機會。

他上季在小聯盟3A出賽7場，26打數敲出7支安打，貢獻4分打點，3次盜壘成功，打擊率2成69。但他飽受側腹肌撕裂傷困擾，多次進入傷兵名單後整季報銷，賽季結束後取得自由球員身分。

林子偉傷癒後隨中職統一獅隊自主訓練，等待重返美職體系的機會。大聯盟勞資爭議上週落幕，凍結3個多月的自由球員市場重現熱絡景象，林子偉順利找到新東家，但因大都會球團及大聯盟開季前事務繁忙而遲未宣布。

林子偉身為超級工具人，內野除一壘之外全都守過，也鎮守過外野3個位置，甚至有客串投手及蹲捕的經歷。如獲大都會青睞升上大聯盟，他將是球隊爭取重返季後賽調度時的一枚活棋。（編輯：楊昭彥）1110318

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