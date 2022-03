NBA》勇士悲報！柯瑞左腳韌帶扭傷 預計無限期缺陣

勇士一哥柯瑞(左)確定為左腳韌帶扭傷,目前無限期缺陣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在昨日比賽傷退,今日明確傷勢出爐,確定為左腳韌帶扭傷,目前無限期缺陣,不過有望在季後賽前復出。

昨日勇士迎戰塞爾提克,柯瑞在第二節4分19秒,被飛撲搶球的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)壓傷左腳,導致柯瑞提前退場,勇士主帥柯爾(SteveKerr)也直言,他認為史馬特的動作是「危險」、「不必要的」。

據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息,柯瑞的傷勢被診斷出左腳韌帶扭傷,將會無限期缺陣,好消息是X光片結果顯示陰性,代表沒有骨折或重大結構損傷,可以說是不幸中的大幸。

《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則指出,消息人士透露,柯瑞有望趕在4月中旬季後賽開始前復出,柯瑞和勇士球團也會與權威足部醫生費爾克(Richard Ferkel)會面,做進一步的評估。

