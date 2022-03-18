全英賽》輸給「天敵」日本女將 印度一姊：掉1分就被拉開...

辛度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印度名將辛度稍早在超級1000系列全英公開賽16強，激戰三局後不敵日本女將高橋沙也加，吞下對戰三連敗，賽後受訪時，辛度先盛讚對手高橋是一位非常棒的選手，但也坦言輸球還是會讓她難過，之後會好好調整讓自己變得更強大。

印度好手辛度上週在德國賽以14：21、21：15、14：21爆冷輸給中國女將張藝曼止步16強，本週全英賽同樣在16強戰以19：21、21：16、17：21輸給近期的「天敵」高橋沙也加，雙方生涯對戰變成4勝4敗。

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賽後辛度先稱讚高橋沙也加是一位非常棒的選手，她說道「對方（高橋）一直都是一位很強勁的對手，這次的比分也相當接近，所以每丟一分就會有很大的差距，誰能把握機會誰就能贏球，所以我覺得自己應該好好控制失分。」

「輸球總是令人難過，」辛度接著說道，「但我覺得最重要的是我重新回到這裡，然後又變得更強了，我會好好修正錯誤，讓自己越來越強。」

贏球的高橋沙也加則開心表示，自己去年因為受傷的關係，無緣全英賽，今年能再度參賽，讓她非常高興，「今年終於能順利參加，有粉絲觀眾們的支持，真的非常開心，他們鼓勵我，讓我變得更有自信，很開心能夠再次看到這些球迷們。」

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