NCAA》台灣史上第一人！旅美小將馬建豪出賽 對位NBA狀元熱門

NCAA三月瘋登場，馬建豪出賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA一級錦標賽，效力喬治亞州立大學的旅美小將馬建豪今天在對上去年亞軍岡薩加大學的比賽中替補上場，成為台灣史上首位登上NCAA三月瘋的球員，寫下台灣籃球新頁。

NCAA三月瘋（March Madness）為全美64支大學球隊在單淘汰制的賽事中爭奪冠軍，這是喬治亞州大校史第六度拿到晉級門票，首戰就遇上頭號種子岡薩加大學，馬建豪與2021全美第一高中生、今年NBA選秀狀元熱門的中鋒霍爾姆格倫（Chet Holmgren）同場對位，替補出賽6分鐘，留下1次犯規的數據，1次出手遭霍爾姆格倫蓋火鍋，最後喬治亞州大以72：93敗下陣來。

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馬建豪防守霍爾姆格倫。（USA TODAY Sports）

20歲的馬建豪出身台灣高中強權松山高中，擁有201公分的身高，並具有柔軟的投射手感，曾被台灣國家隊主帥帕克稱讚，在他身上看到籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的影子，去年4月獲得喬治亞州大全額獎學金。

今年是馬建豪在全美大學籃球的第一個賽季，先前出賽8場，場均2分，最佳表現曾在去年11月27日對上羅德島大學拿下11分3籃板成績。

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