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羽球》東奧遇重傷坐輪椅痛哭退場 華裔美籍女將全英賽勵志復出

2022/03/18 09:16

張蓓雯全英賽迎來復出首戰，雖然第一戰就輸給蘇格蘭選手吉爾莫，但她仍相當樂觀。（圖片取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕華裔美籍張蓓雯去年在奧運女單16強對戰中國名將何冰嬌，在先拿下一局的情況下，第二局才開不久就傷到阿基里斯腱，最後不得不退賽，坐著輪椅痛哭離場，經過230天的復健休養，這次選擇了全英賽作為復出首戰，在接受《BWF》專訪時，她談到了受傷的心路歷程，雖遭遇重傷，但她並沒有自怨自艾，而是以積極樂觀的態度來面對一切。

2020東京奧運16強賽，31歲的美國女將張蓓雯交手中國何冰嬌，開局她表現優異很快就以21：14拿下首局，然而在第二局以7：9落後時，張蓓雯卻突然因為阿基里斯腱受傷倒地，起身後也她坐在地上痛哭，最後甚至得依靠輪椅才能夠出場，不得不放棄比賽，讓何冰嬌直接晉級8強。

受傷當下張蓓雯坐在地上痛哭。（資料照，美聯社）

相隔7個月多後，張蓓雯選擇在全英公開賽賽場上復出，近日在接受《BWF》專訪時，她談到了受傷的心路歷程，仍是以幽默的方式面對，受訪時還大開自己玩笑，「雖然我的兩隻踝狀況都糟透了，但好消息是我只斷了其中一隻腳哈哈！」

「老實說我真的沒想到會這樣，」回憶起東奧阿基里斯腱受傷的情況，張蓓雯說道，「當時我想要摸一下自己的腳，但卻發現自己的腳踝一點感覺都沒有…我嘗試地想站起來，但我根本做不到。」

張蓓雯被外界稱為「獨行俠」，雖然她代表美國出賽，但在羽球運動不盛行的美國，總是很難能獲得資助，先前為了參加比賽，還上網募資，對一個只能自力更生取的東京奧運資格的球員來說，以這樣的方式結束自己的第一屆奧運之旅，真的相當殘酷，但張蓓雯從沒有自怨自艾，反而用幽默樂觀的態度去面對重傷。

華裔美籍張蓓雯去年在奧運遭遇阿基里斯腱重傷，最後只能坐著輪椅退場。（資料照，法新社）

「沒辦法完成比賽其實讓我很傷心，我準備了很久，我可以接受失敗，但不能接受以這樣的方式失敗，我以前也受過傷，像肌肉拉傷之類的，但我都能夠完成比賽。這樣被抬出賽場真的是第一次，所以在那一刻我很難接受。」

「那時候感覺就像有人在用刀砍我的腳，」張蓓雯這樣形容自己在醫院治療的感覺，隨後她回國，接受手術以及復健，最慘的是，這些手術和復健費用，都是張蓓雯自己承擔，然而在受傷的七個多月後，她選擇在全英公開賽回歸，首輪對手是蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour）。

雖然回歸首戰張蓓雯最後以21：16、21：13不敵吉爾莫。然而張蓓雯的醫師說，這次他們見過遭遇如此重傷卻恢復最快的一位球員，就算資金和復健重重困難，還是難以阻擋張蓓雯重返賽場的堅定決心。

「我很快就正視了自己的處境，所以大概就只難過了一週，我對自己說好吧我不在乎，最重要的是我一定要快樂，我不能總是因此悲傷。」張蓓雯說道，接著她也表示自己從來就沒有「為何是我？」「這種事怎麼會發生在我身上」的這種想法，「即使是同一條路，最終的結果也會不同。我們總會面臨意外的發生，所以我對如今碰到的困境沒有任何埋怨。」

「越能找到讓自己快樂的方法，你要努力時就會越容易，我覺得對我來說最大的打擊就是這次意外是發生在奧運上，但我花一周的時間去調整自己的心情和準備後續康復計劃。我想有時候傷心也是件好事，那樣你才會找到辦法回到過去。」

而之所以將全英公開賽作為復出首站，張蓓雯並沒有設定任何目標，她只是純粹只是很高興能重回這個她深愛的比賽，「老實說我就只訓練了兩週，所以來這邊並不是為了任何成績，我想參加並享受比賽，然後知道自己的身體狀況，該如何保護腳踝或讓它變得更強壯，能我熱愛的工作付出一切，真的讓我很快樂！」

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