MLB》「去年只是預告片」 小葛雷諾看好本季藍鳥飛更高

小葛雷諾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥去年球季來勢洶洶，雖拿到91勝佳績，但卻可惜還是以1場之差錯失季後賽的機會，儘管當時感到相當沮喪，但年輕重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）看好今年的藍鳥將會帶來更精采的表現，預告「電影正片即將上映」。

去年球季美聯外卡競爭相當激烈，鏖戰到例行賽最後一天才確定外卡資格，當時洋基和紅襪均以92勝70敗驚險搶下門票，藍鳥隊則以91勝71敗飲恨，當時結果出來後媒體甚至拍到小葛雷諾在休息室的神情相當落寞，並且直言自己很受傷。

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而藍鳥也在休賽季封館前後都積極進行補強，延攬前巨人王牌高斯曼（Kevin Gausman）、日籍左投菊池雄星、後援右投賈西亞（Yimi Garcia），日前也與運動家交易來明星三壘手M.查普曼（Matt Chapman）。

新球季即將開打，小葛雷諾也走出去年的傷痛，看好今年的藍鳥將會更上一層，預告將打出更好的成績，他說：「去年只是預告片，今年你將會看到的是電影正片。」另外關於長留藍鳥的話題，他則表示交給經紀人處理。

小葛雷諾去年以48轟與培瑞茲（Salvador Perez）並列聯盟全壘打王，同時4成04上壘率、6成01長打率、1.002的攻擊指數，皆是美聯之最，雖然最終年度MVP不敵大谷翔平，居第2，但年僅22歲的他也獲得漢克阿倫獎，締造史上最年輕得主紀錄。

小葛雷諾去年得知球隊遭淘汰難過不已。（法新社）

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