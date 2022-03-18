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MLB》受惠於新制！ 阿庫尼亞有望4月底提前以DH回歸

2022/03/18 09:39

勇士明星外野手阿庫尼亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）去年7月在比賽中不幸遭遇前十字韌帶（ACL）斷裂，整季報銷，近期則有消息傳出他的恢復狀況良好，今日勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）更是直接明確向媒體透露，計畫會在4月底迎來回歸。

根據《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）的報導，勇士總管安索波洛斯在今日透露阿庫尼亞的具體回歸日期，球團目前暫定讓阿庫尼亞在4月21日前後重返，不過將會是以指定打擊的身分，等到1個月後再真正回到外野。美媒也指出這樣的安排即是直接受惠於最新啟用的全面DH制，加快阿庫尼亞的回歸。

阿庫尼亞是在去年7月11日與馬林魚的比賽中受傷，他當時為了接右外野飛球，於警戒區前躍起後不但未能順利接殺，還重跌在地無法起身，必須在球團工作人員駕車下才能退場，經過MRI檢查後為ACL完全撕裂，球季報銷，雖無緣和球隊在季後賽中奮戰，但最終勇士依舊順利獲得世界大賽冠軍。

阿庫尼亞在去年受傷前出賽82場，297個打數中擊出84支安打，有24轟及52分打點，打擊率為0.283。

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