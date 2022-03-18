桌球》享受與馬龍對決 林昀儒：永遠用最完整的心態面對每一場球

林昀儒。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕20歲的台灣「沉默殺手」林昀儒昨晚在WTT大滿貫賽男單8強賽與中國名將馬龍激鬥5局惜敗。他賽後表示，決勝局有一兩個自己的機會球，但沒有把握好。今年他給自己設下的目標是「永遠用最完整的心態面對每一場球」。

總獎金200萬美元的WTT大滿貫賽新加坡站，林昀儒與鄭怡靜前晚在混雙決賽以0：3不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，拿下亞軍。男單昨晚則在八強賽遇上兩屆奧運金牌得主、世界排名第2的馬龍，最後激鬥5局惜敗。

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林昀儒賽後接受大會訪問時表示，自己贏了第一局後，接著2局馬龍也變化很快，自己沒有及時做出調整。雖然第4局有轉回來一些，但決勝第5局時，有一兩個機會球，自己沒有把握好。

談及對上馬龍的賽前準備，林昀儒向《中央社》表示，還算熟悉對手，這次也跟平常一樣看影片備戰，準備還算充分。

對於與馬龍再次交手，林昀儒表示，蠻享受這場比賽，但只要一兩個球沒把握好，就可能輸掉比賽。馬龍畢竟是世界冠軍，「要去衝破他不容易。」

林昀儒的教練偉關晴光賽後也說，林昀儒這場表現不錯，但幾個關鍵球沒把握住，有點可惜。

結束WTT大滿貫賽事後，林昀儒將於19日凌晨飛往卡達，參加WTT挑戰賽杜哈站、WTT球星挑戰賽杜哈站等2項賽事，隨後才返台。

對於今年給自己設定的目標，林昀儒表示：「目前還是希望多享受比賽，享受比賽時的感覺。」每場比賽都好好準備，「永遠都用最完整的心態去面對每一場球。」

至於馬龍賽後受訪稱讚，林昀儒是世界上年輕有為的球員，現在對上外國選手的穩定性以及給中國隊帶來的衝擊，透過多次比賽都已感受到了。自己非常認真準備今晚的比賽，但比賽還是非常困難，「這就是他現在的實力。」

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