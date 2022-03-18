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NBA》少柯瑞勇士戰績差很大 三巨頭僅合體11分鐘引D.格林憂心

2022/03/18 10:39

勇士三巨頭從2019年K湯受傷後到現在，就只合體過11分鐘。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）昨在與塞爾提克交手的比賽中，僅打14分鐘就傷退，今傷勢出爐，確定為左腳韌帶扭傷，得缺席至少3週，然而例行賽進入尾聲，柯瑞的缺席恐怕也將大大影響勇士隊的競爭力，近期才復出的全能前鋒D.格林（Draymond Green）坦言「每次有人回來就又有人倒下，這樣的情況真很令人憂心」。

柯瑞昨在第2節和「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）搶球時，被對方壓到膝蓋，雖然有望在季後賽前夕復出，但勇士三巨頭本季總是一進一出，始終難以穩定搭配，恐怕將大大影響勇士隊戰力。

研究近三季的數據，當柯瑞因傷缺陣時，勇士隊的戰績僅有18勝57負，勝率只有24%，這勝率比目前排在全聯盟倒數第一的火箭隊24.6%還不如，然而當柯瑞能出戰時，勇士隊在近三季的戰績為83勝49負，勝率高達62.9%，此外，當柯瑞在場時，勇士隊的進攻效率為114.1，但當他不在場，勇士進攻效率就會掉到103.7。因此雖然柯瑞今年狀態起起伏伏，前2季K.湯普森（Klay Thompson）也因為遭遇傷勢沒有上場，然而透過這兩項數據比對，還是能看出在缺乏柯瑞的情況下，勇士表現很有可能會判若兩隊。

D.格林復出才兩戰，又換柯瑞倒下。（資料照，USA TODAY Sports）

另一個會影響勇士在季後賽競爭力的，就是三巨頭的磨合。本季勇士好不容易先迎來K.湯普森回歸，但就換D.格林受傷，D.格林休了2個多月好不容易前兩戰復出替補出賽，但昨天又換柯瑞倒下，根據美媒統計，從2019年K湯在總冠軍賽受傷以來，勇士三巨頭同時一起在場的時間，加起來總共就只有11分鐘，3年來僅合體過11分鐘的三巨頭，是否能在季後賽期間盡快調整好，也是一大問題。

「好像一直都沒有機會一起打球，這真的很令人擔心，」D.格林今在受訪時說道，「每此我們只要有人回歸，就會又有人受傷，這點絕對會是非常令人擔心的一點，比賽是連續性且一致性的，如果我們大部分的時候都無法一起建立默契，這百分之百是很令人憂心的事。」

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