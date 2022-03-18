NBA》東部兩軟腳蝦碰頭 貝伊轟生涯新高51分領活塞退魔術

貝伊攻下51分創下生涯新高。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部兩大爐主活塞以及魔術今天正面交鋒，活塞靠著二年級前鋒貝伊（Saddiq Bey）轟下生涯新高的51分，並且命中10記三分球，帶領球隊134：120擊退對手，終止4連敗。

活塞今天兩大主力坎寧安（Cade Cunningham）、葛蘭特（Jerami Grant）相繼缺陣，開局就陷入9分落後，不過貝伊挺身而出，首節個人獨拿21分，替球隊縮小比數，第二節終了前更在5秒內連拿5分，活塞半場打完反倒73：62超車魔術，貝伊僅用兩節就豪取30分。

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易籃後，貝伊稍嫌降溫「僅」拿6分，不過決勝節再度火力全開，單節個人攻下15分，並命中3記三分球，擋住對手反撲，並靠著兩罰命中將分數抬向50分大關，成為NBA至三月以來第八場球員得分突破50分。貝伊也是繼里拉德（Damian Lillard）之後，聯盟第二位達成單場50分、10籃板、並命中10顆三分的球員。

貝伊賽後和隊友慶祝。（美聯社）

「當他半場得到30分，我們就在期待50分誕生。」隊友史都華（Isaiah Stewart）說道。貝伊則表示自己進入比賽節奏裡，「一旦你抓到節奏，你就會進入一個領域，我的隊友適時找到我，並鼓勵我積極進攻籃框。」

活塞除了貝伊外，季中加入的巴格利（Marvin Bagley III）挹注20分11籃板，史都華16分10籃板，約瑟夫（Cory Joseph）13分，S.李伊（Saben Lee）替補進帳12分。

魔術方面，F.華格納（Franz Wagner）拿下全隊最高的26分，洛斯（Terrence Ross）17分，M.華格納（Moritz Wagner）16分，佛爾茲（Markelle Fultz）11分，班巴（Mohamed Bamba）10分12籃板。

The Pistons @SaddiqBey scored a career-high 51 points becoming the eighth player this month to record a 50-point game. @detroitpistons #NBA75 pic.twitter.com/egaV2zcPAT — NBA Australia （@NBA_AU） March 18, 2022

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