NBA》東部兩軟腳蝦碰頭 貝伊轟生涯新高51分領活塞退魔術

貝伊攻下51分創下生涯新高。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕東部兩大爐主活塞以及魔術今天正面交鋒,活塞靠著二年級前鋒貝伊(Saddiq Bey)轟下生涯新高的51分,並且命中10記三分球,帶領球隊134:120擊退對手,終止4連敗。

活塞今天兩大主力坎寧安(Cade Cunningham)、葛蘭特(Jerami Grant)相繼缺陣,開局就陷入9分落後,不過貝伊挺身而出,首節個人獨拿21分,替球隊縮小比數,第二節終了前更在5秒內連拿5分,活塞半場打完反倒73:62超車魔術,貝伊僅用兩節就豪取30分。

易籃後,貝伊稍嫌降溫「僅」拿6分,不過決勝節再度火力全開,單節個人攻下15分,並命中3記三分球,擋住對手反撲,並靠著兩罰命中將分數抬向50分大關,成為NBA至三月以來第八場球員得分突破50分。貝伊也是繼里拉德(Damian Lillard)之後,聯盟第二位達成單場50分、10籃板、並命中10顆三分的球員。

貝伊賽後和隊友慶祝。(美聯社)

「當他半場得到30分,我們就在期待50分誕生。」隊友史都華(Isaiah Stewart)說道。貝伊則表示自己進入比賽節奏裡,「一旦你抓到節奏,你就會進入一個領域,我的隊友適時找到我,並鼓勵我積極進攻籃框。」

活塞除了貝伊外,季中加入的巴格利(Marvin Bagley III)挹注20分11籃板,史都華16分10籃板,約瑟夫(Cory Joseph)13分,S.李伊(Saben Lee)替補進帳12分。

魔術方面,F.華格納(Franz Wagner)拿下全隊最高的26分,洛斯(Terrence Ross)17分,M.華格納(Moritz Wagner)16分,佛爾茲(Markelle Fultz)11分,班巴(Mohamed Bamba)10分12籃板。

