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MLB》長達99天封館惡夢結束！ 春訓第一轟誕生（影音）

2022/03/18 11:01

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟長達99天的封館惡夢結束，春訓也終於展開，今日紅襪和雙城進行了首場的熱身賽，紅襪強打達貝爾（Bobby Dalbec）在1局下就敲出春訓的第一支全壘打引發熱議。

1局下達貝爾逮中雙城投手Cole Sands的速球，將小白球掃出左外野全壘打牆，除了是一發2分砲外，也是今年春訓首發全壘打，這場比賽最後是由紅襪以14：1大勝雙城，達貝爾本場比賽繳2打數1安打吞1K，另外獲得1次觸身球保送。

賽後達貝爾透露在休賽季一直針對擊球時間點以及視覺努力，對於今日的時機掌握感到滿意，並且很高興能取得成果，不過他也坦言：「今天那傢伙投得很快，我不認為去年春訓我能夠跟到95英哩，甚至去年球季前段我也沒有逮中。」再次強調對於今年擊球時機的掌握、成果感到興奮。

26歲的達貝爾將邁入大聯盟第3年，前兩季累積出賽156場比賽，打擊三圍0.243/0.308/0.511，有33轟、24支二壘安打，據大聯盟官網指出，他在去年春訓時也展現長打身手，是葡萄柚聯盟中最多轟的打者。

紅襪一壘手達貝爾今日敲春訓首轟。（今日美國）

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