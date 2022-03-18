網球》納達爾激戰逼退「壞小子」 開季19連勝勇闖印地安泉4強

納達爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在印地安泉大師賽苦戰3盤，以7：6（0）、5：7、6：4力退澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），勇奪開季19連勝，續創個人生涯最佳紀錄。

納達爾年初奪下澳網，創下破男網紀錄的第21座大滿貫金盃，開季至今未嚐敗績，今天拿下19連勝，寫下自1990年賽季以來第三長紀錄。目前開季最長連勝為2011年喬科維奇（Novak Djokovic）的開季41連勝、第二名也是喬科維奇所創，他在2020年曾寫下開季26連勝。

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今天納達爾迎來澳洲「壞小子」的挑戰，首盤就率先被破發，不過納達爾關鍵回破進入搶七決勝局，基里奧斯連掉6分落後，情緒失控，又在盤末點遭到裁判罰分，讓出第一盤。

進入第二盤雙方互保，基里奧斯在第12局取得破發，把比賽逼入決勝盤。局數3：3僵持時，擅長強力發球的基里奧斯出現雙發失誤遭破發，最終納達爾在2小時46分苦戰中勝出晉級4強。

納達爾劍指本賽季第4冠，他在4強戰的對手將是西班牙18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）。稍早阿卡拉茲以直落兩盤擊退英國12種子諾里（Cameron Norrie）。

基里奧斯、納達爾賽後致意。（歐新社）

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