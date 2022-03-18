MLB》為輪值買保險 道奇簽回一球未投33歲左投

達菲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在封館結束後除了簽回強投克蕭（Clayton Kershaw），昨日又重砸1.62億美元（約新台幣46.1億）綁定前勇士球星佛里曼（Freddie Freeman），今天再度傳出將以1年合約找回去年轉戰球隊一球未投的33歲左投達菲（Danny Duffy）。

道奇去年和皇家達成交易，換來王牌達菲填補輪值漏洞，未料這位這位資深左投遭逢手肘傷勢原本預計休養數周就能歸隊，但復健進度不如預期，宣告整季報銷，轉往道奇一球未投就成為自由球員，不過球隊仍對他抱持信心，季前奉上合約將他簽回。

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達菲去年受傷前在皇家61局投球，繳出4勝3敗，防禦率2.51成績，11年職業生涯總共出賽234場，防禦率3.95，不過在2018至2020年期間陷入低潮，防禦率是偏高的4.68，去年表現回春，但季中受到傷勢侵擾未能將好身手延至季末。

道奇經過一系列補強後，目前球隊戰力更趨完整，雖然少了當家游擊手席格（Corey Seager）等人，但也補進佛里曼頂替棒子空缺，若去年身陷性暴力醜聞「科學怪投」鮑爾（Trevor Bauer）能夠順利回歸，屆時這支國聯邪惡帝國將變得更加勢不可擋。

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