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NBA》老鷹好慘！ 主力前鋒多處傳傷情 預計無期限缺陣

2022/03/18 13:01

老鷹主力前鋒柯林斯（右）身體多處傳傷情，恐無期限缺陣。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕去年以東部第五種子晉級季後賽的老鷹，本季表現急速下滑，目前以34勝35敗排在東部第10名，不過今他們又傳出壞消息，美媒爆料他們陣中強力前鋒柯林斯（John Collins）身體多處傳出傷情，將無限期缺陣。

柯林斯去年休賽季與老鷹隊簽下5年1.25億美元合約，本季薪水2300萬美元，本季迄今54場出賽，場均16.2分、7.8籃板、1.8助攻以及1次火鍋。台灣時間3月5日他才剛從右腳拉傷的傷勢復出，沒想到下一戰3月8日對活塞，他就嚴重扭傷右手無名指，經X光檢查後確定沒有骨折，柯林斯竟就這樣帶傷又打了2場。

今《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特爆料，指出柯林斯不但右腳足底筋膜撕裂，右手無名指也嚴重扭傷，還有消息人士透露過去幾場比賽，他其實都是忍痛帶傷上場，目前恐怕得無期限缺陣。

失去柯林斯對原本就缺少側翼得分點的老鷹來說，絕對是一大打擊，亞特蘭大軍恐怕得想辦法撐過這位長人不在的陣痛期。老鷹目前僅排在東部第10，想爭取季後賽席次可能得仰望附加賽，然而萬一柯林斯無法及時趕在附加賽前回歸，恐怕會讓老鷹晉級季後賽的機會更加渺茫。

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