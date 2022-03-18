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NCAA》台灣第一人！ 馬建豪談對上NBA狀元熱門的體驗

2022/03/18 11:39

馬建豪成為史上首位登上NCAA美國大學籃球錦標賽的台將。（法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕效力喬治亞州立大學的旅美好手馬建豪，今替補登場出戰去年亞軍岡薩加大學，成為史上首位登上NCAA美國大學籃球錦標賽的台將，而他在比賽中還對到被視為NBA狀元熱門的霍姆格倫（Chet Holmgren），寫下歷史外也完成難得體驗。

NCAA錦標賽就是外界所稱的「三月瘋（March Madness）」，比賽採單淘汰制，喬州大在首輪就抽到岡薩加，力拚「下克上」戲碼，半場打完只落後2分，但下半場差距漸大，勝負就此定調。

馬建豪替補上場6分鐘，有1次出手機會但沒進，他表示，很榮幸能跟全美排名第一的球隊對決，而且還有機會對上擁有出色身手的213公分中鋒霍姆格倫，他說：「我體會到自己的體能跟力量跟他們的差距，但也體會到我們球隊實力其實是不輸他們太多。」

20歲的馬建豪去年拿到喬州大獎學金，首季出賽8場，共上場52分鐘，平均2分與0.9籃板，其中去年11月27日出戰羅德島大學打了28分鐘，拿下個人最佳11分與3籃板。

陳盈駿、吳永盛、高國豪、林庭謙、王律翔和唐維傑都曾拿過NCAA一級球隊獎學金，但馬建豪是首位隨隊打進「三月瘋」的台灣球員，菜鳥球季結束後，他表示，明年會再繼續挑戰，相信到時會有不一樣的結果。

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