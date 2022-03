NBA》持續「3月瘋」！ 聯盟單月8度飆破50分 有望追上60年前紀錄

貝伊賽後慶祝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA也颳起「3月瘋」,眾多好手近期瘋狂飆分,今日活塞二年級前鋒貝伊(Saddiq Bey)也轟下生涯新高的51分,3月還沒過完聯盟已經出現8次得分轟破50分,只要再1次就會追平60年前的紀錄。

貝伊今日轟下51分,並率活塞以134:120擊退對手,目前3月至今已8次有球員得分破50分,分別是厄文(Kyrie Irving)和詹姆斯(LeBron James)皆轟下2次,其他則是湯斯(Karl-Anthony Towns)、塔圖姆(Jayson Tatum)、杜蘭特(Kevin Durant) 和今日的貝伊。

根據美國媒體報導,這是自1962年12月的9次以來最多,當年張伯倫(Wilt Chamberlain)1人就包辦6次,其他3次則由貝勒(Elgin Baylor)寫下。

貝伊除了共同寫下里程碑外,個人也寫下多項記錄,他今日上場39分鐘,全場27投17中,三分球14投10中,攻下51分,單場10顆三分追平隊史紀錄,另外他也是繼里拉德(Damian Lillard)之後,聯盟第二位達成單場50分、10籃板、並命中10顆三分的球員。

