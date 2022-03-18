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NBA》持續「3月瘋」！ 聯盟單月8度飆破50分 有望追上60年前紀錄

2022/03/18 12:36

貝伊賽後慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA也颳起「3月瘋」，眾多好手近期瘋狂飆分，今日活塞二年級前鋒貝伊（Saddiq Bey）也轟下生涯新高的51分，3月還沒過完聯盟已經出現8次得分轟破50分，只要再1次就會追平60年前的紀錄。

貝伊今日轟下51分，並率活塞以134：120擊退對手，目前3月至今已8次有球員得分破50分，分別是厄文（Kyrie Irving）和詹姆斯（LeBron James）皆轟下2次，其他則是湯斯（Karl-Anthony Towns）、塔圖姆（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant） 和今日的貝伊。

根據美國媒體報導，這是自1962年12月的9次以來最多，當年張伯倫（Wilt Chamberlain）1人就包辦6次，其他3次則由貝勒（Elgin Baylor）寫下。

貝伊除了共同寫下里程碑外，個人也寫下多項記錄，他今日上場39分鐘，全場27投17中，三分球14投10中，攻下51分，單場10顆三分追平隊史紀錄，另外他也是繼里拉德（Damian Lillard）之後，聯盟第二位達成單場50分、10籃板、並命中10顆三分的球員。

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