MLB》41歲老將為何選擇國民 竟是小18歲少年強打親自遊說

索托親自招募克魯茲加入國民。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲強打克魯茲（Nelson Cruz）受惠於指定打擊（DH）新制，今年自由市場吸引多支球隊競逐，原先外界預期他將會加盟奪冠勁旅一圓冠軍夢，最終卻選擇上季國東墊底的國民，其中最大原因跟隊中23歲看板球星索托（Juan Soto）有關。

大聯盟今年宣布全面啟用DH後，近年多擔任指定打擊的克魯茲成為最大的受益者之一，季外成為各隊瘋搶對象，最終決定加入國民，他也透露加盟秘辛，「在跟索托和助理總管Johnny DiPuglia通過多次電話後，我就相信這將是正確的決定。」

請繼續往下閱讀...

國民助理總管Johnny DiPuglia以及索托都跟克魯茲是多明尼加同鄉，兩人也在此次遊說扮演重要角色。克魯茲就提到索托在電話中向他表示，「來我們這裡做點特別的吧，跟我一起帶領球隊贏球。」克魯茲最終以1年1500萬美金（約新台幣4.3億）轉戰國聯。

克魯茲雖然已經高齡41歲，但長打能力仍未見退化趨勢，繼2014年以來，扣除2020年縮水賽季，每年至少都能轟出32發全壘打，並4度單季轟破40轟大關。他也提到這與他對自己身體非常了解有關，「我找到一套例行慣例，首先你必須保持在場上活動，相信每天所做的訓練，並給予身體充分的休息時間，我經常小睡歇息，這有很大的幫助。」

克魯茲的加入也給予這群年輕的國民小將新的刺激，總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）就提到，他的自律將帶給球隊良好榜樣。不過克魯茲則說他並不會試圖成為隊上領導者，但會以自身為表率，帶動年輕球員向前看齊。

克魯茲與國民完成簽約。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法