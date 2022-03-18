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T1》中信特攻簽洋將不手軟！ 211公分「凱」加盟盼成禁區守護神

2022/03/18 12:19

T1新北中信特攻持續為季後賽強化陣容，今天宣布簽下211公分的禁區悍將凱。（中信提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕T1新北中信特攻持續為季後賽強化陣容，今天宣布簽下211公分的禁區悍將凱（Kevin Allen）。

特攻原本禁區洋將伊布離隊後，為了強化內線高度就鎖定27歲的凱。他2017年開始陸續赴泰國、尼加拉瓜、阿爾巴尼亞及羅馬尼亞等國家聯賽打拚闖盪。凱在2019年羅馬尼亞聯賽效力CSM特古捷烏隊，締造單場47分、26籃板的生涯新高。

凱上季在羅馬尼亞聯賽，出賽21場，繳出平均19.6分、11.3籃板、1.1助攻數據，其中11場比賽得分逾20分，有17戰摘下10個以上籃板，具攻守兼備的能力。

特攻總教練李逸驊談到，雖然凱是中鋒型球員，但是他在三分線外也有前鋒動作與攻擊能力，「加上他的身材211公分、125公斤，如果對戰到海神，他就是我們最需要補強的人選，也希望他能成功扛住像高雄海神庫薩斯這樣的禁區好手。」

特攻球風現階段倚靠大量外線投射，李逸驊進一步指出，隨著季後賽強度倍增，出賽場次及疲勞程度都會影響外線出手的穩定度，「有了強勢攻擊內線的凱加入，和艾斯及查拉帝聯合鞏固球隊禁區，就能增加我們在油漆區的威脅性。」

特攻總經理張樹人透露，凱飛來台灣前，就主動要求和他及總教練進行三方通話會議，「凱是名非常積極的外援，會議中感受到他強烈企圖心。」目前正在隔離中的凱，預計4月2日客場交手桃園雲豹比賽會上陣，「我在隔離期間努力維持體態，已經迫不及待要和新隊友碰頭，一起奮戰為中信特攻抱回最終榮耀！」

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