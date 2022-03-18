網球》烏克蘭名將疾呼禁賽俄羅斯人 俄網壇反駁：那就賠錢啊

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭仍未有停戰跡象，退役的烏克蘭好手多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov）除了宣布從軍參戰，今日也厲聲呼籲網壇應加重制裁力道，禁止俄羅斯人參加網球賽事。另一方面，有俄國退役名將跳出來表不滿，認為「若禁賽需要給俄國選手金錢補償」。

在役時生涯最高世界排名曾來到13的多格波洛夫，17日在社群網站貼出槍械的照片，宣布參軍抗俄，同時他接受《BBC》訪問時說道：「光是出來說反對戰爭就可以讓你繼續出賽，我認為這還不夠。」

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網壇包括梅德維夫（Daniil Medvedev）、盧布列夫（Andrey Rublev）等俄國球員都曾經表態反戰，多格波洛夫表示：「我個人認識他們，我甚至在比賽時對上過梅德維夫，我知道他們是好人，我對他們沒有惡意，但我認為俄羅斯應該被禁止參加任何運動。」

「我認為每個俄羅斯人都要對他們的政府和總統負責。光只是保持中立身分，移除他們的國旗，我們都知道這不會改變任何事情。即使是現在正在發生的制裁、就算是被摧毀的經濟，都不足以讓普廷停下來。」多格波洛夫表示。

先前曾有英媒指出，英國體育部長正在與全英俱樂部協商加強制裁俄國力道，除非公開表態譴責發動戰爭入侵烏克蘭的俄國總統普廷，否則梅德維夫等俄國球員恐將被禁止參與今夏的溫網。

對此俄國退役名將、前世界排名第9的切斯諾柯夫（Andrei Chesnokov）提出抗議，他接受俄國當地媒體《RT》訪問表示：「我認為政府的決策和ITF應分開，梅德維夫需要找優秀的顧問或是律師團來解決這種情況。而主辦單位如果想禁賽俄羅斯人，應該向他們支付金錢賠償。」

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