MLB》鈴木誠也為何不選教士巨人？ 球探曝兩大關鍵因素

鈴木誠也。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日職現役最強打者鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後他「美」夢成真，以5年8500萬美元（約新台幣24億元）鉅約加盟小熊，締造日本野手加盟史上最大合約，為何是去小熊不是先前傳出的教士和巨人，國聯相關人士就分析，鈴木誠也去小熊的原因，應該是跟長約和不可交易條款有關。

27歲的鈴木誠也在日職9年共敲出182轟，生涯打擊率高達3成15，入選過5次明星賽，兩度拿下央聯打擊王，5屆外野金手套得主，曾代表日本國家隊拿下2017年世界棒球經典賽銀牌，2019年幫助日本勇奪世界棒球12強賽冠軍並榮獲MVP，去年更助隊拿下東京奧運金牌。

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上季末鈴木誠也與母隊達成協議，球季結束後將透過入札制度挑戰大聯盟，然而先前因為大聯盟勞資協議協商失敗，日前宣告封館，交易以及簽約都無法進行，鈴木誠也首當其衝，只能等待封館結束後，才能重新談約，好在後來雙方終於達成協議，自由市場也再度開啟，只不過最後鈴木誠也選擇的不是先前傳出最有可能的教士、巨人，而是與在芝加哥的小熊隊，簽下5年合約。

先前日本野手最高簽約金是由2008年福留孝介創下，當初他同樣也是與小熊簽下4年4800萬美元的合約（台幣約15.6億），然而這次為了簽下鈴木誠也小熊又大撒銀彈，以5年總價8500萬美元（約100億日幣）合約，創下日本野手最高，而他的母隊廣島隊也將獲得1462.5萬美元（約17.35億日圓）的補償金。

不過鈴木誠也最終選擇小熊，讓不少國聯球隊的相關人士都非常驚訝，畢竟先前他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾爆料鈴木最屬意的隊伍就是教士和巨人，兩隊都是以西岸為基地，氣候溫暖​​，且都有大量日本僑胞，因此他最後選擇落腳芝加哥，讓不少相關人士跌破眼鏡。

一位不願具名的國聯相關人士在受訪時表示，「我真的嚇了一跳，因為就環境方面來看絕對會是教士或者巨人隊」。另一位專門負責幫球隊尋找補強目標的球探則猜測：「我覺得願意端出長期合約和提供完整不可交易條款應該就是決定性的因素。」

大聯盟如此活耀的交易市場，是在日本職棒完全無法比擬，每隊的人數可多達30人，如果幾乎可以保證能在芝加哥打滿五年，將會逐漸縮小許多場外的壓力，也可以在比賽中創造良性循環。

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