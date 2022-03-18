晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》洋將補強不手軟！台中太陽找來伊朗國家隊213公分長人

2022/03/18 13:39

太陽隊新洋將艾倫。（台中太陽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕趕在3月20日洋將大限前，台中葳格太陽持續補強，今天正式宣布，再加入身高213公分、歸化伊朗籍的洋將艾倫（Aaron Geramipoor），而他曾代表伊朗參加2020東京奧運，被視為是伊朗傳奇中鋒哈達迪的接班人，相信艾倫的加盟將可成為臺中葳格太陽禁區的銅牆鐵壁。

艾倫出生於英國曼徹斯特，身高213公分、體重123公斤的他在2014 年展開職業生涯，曾於西班牙、墨西哥、伊朗與克羅埃西亞等多國聯賽拚戰。艾倫2019年入選伊朗國家隊，並參與FIBA世界盃籃球賽，每場比賽平均上場16.7 分鐘，場均可得10.4分、6籃板，命中率為69.7%。

艾倫2021年入選伊朗國家隊參與2020東京奧運，國際賽經驗豐富，球技的成熟度也不在話下。太陽總經理汪蔚傑就看好他的高度與經驗，相信能為球隊帶來立即幫助，「我們球隊需要一個大個子，艾倫打的又是團隊合作的球風，加上他國際賽的經驗與認證，實力絕對無庸置疑。」

艾倫目前已抵台隔離中，預計下週就可出關隨隊練球，屆時出賽將可分擔桑尼（Sani Sakakini）與萊特（Julian Wright）的禁區壓力，他的目標就是幫助太陽衝擊季後賽、甚至拿下冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。