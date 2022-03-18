T1》洋將補強不手軟！台中太陽找來伊朗國家隊213公分長人

太陽隊新洋將艾倫。（台中太陽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕趕在3月20日洋將大限前，台中葳格太陽持續補強，今天正式宣布，再加入身高213公分、歸化伊朗籍的洋將艾倫（Aaron Geramipoor），而他曾代表伊朗參加2020東京奧運，被視為是伊朗傳奇中鋒哈達迪的接班人，相信艾倫的加盟將可成為臺中葳格太陽禁區的銅牆鐵壁。

艾倫出生於英國曼徹斯特，身高213公分、體重123公斤的他在2014 年展開職業生涯，曾於西班牙、墨西哥、伊朗與克羅埃西亞等多國聯賽拚戰。艾倫2019年入選伊朗國家隊，並參與FIBA世界盃籃球賽，每場比賽平均上場16.7 分鐘，場均可得10.4分、6籃板，命中率為69.7%。

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艾倫2021年入選伊朗國家隊參與2020東京奧運，國際賽經驗豐富，球技的成熟度也不在話下。太陽總經理汪蔚傑就看好他的高度與經驗，相信能為球隊帶來立即幫助，「我們球隊需要一個大個子，艾倫打的又是團隊合作的球風，加上他國際賽的經驗與認證，實力絕對無庸置疑。」

艾倫目前已抵台隔離中，預計下週就可出關隨隊練球，屆時出賽將可分擔桑尼（Sani Sakakini）與萊特（Julian Wright）的禁區壓力，他的目標就是幫助太陽衝擊季後賽、甚至拿下冠軍。

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