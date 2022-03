MLB》碰到球皮就高興大叫！ 地表最強右投震撼大都會打者群（影音）

大都會塞揚強投德葛隆。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會塞揚強投德葛隆(Jacob deGrom),今進行春訓以來首次Live BP,面對隊友們德葛隆絲毫沒有手下留情,他展現塞揚本色,讓打者群一籌莫展,頻頻揮空三振。

據大聯盟官網報導,德葛隆3球就三振掉林多(Francisco Lindor),林多還發出「哇!」的驚嘆聲,麥克內爾(Jeff McNeil)則是4球被三振,他在一次揮擊中將球碰成擦棒界外,還高興大叫:「我碰到了!」

強打阿隆索(Pete Alonso)是今日唯一有辦法突破德葛隆的打者,他雖然也有吞下三振,但在另一次打擊中,成功擊出中左外野平飛球,是今日大都會打者群最紮實的擊球。

外野手詹考斯基(Travis Jankowski)直呼:「我和德葛隆、薛哲(Max Scherzer)對戰過幾次,但我的數據不是很好,我很高興只需要在春訓時面對他們,這非常令人欣慰。」

Perspective from Pete Alonso on what it's like to face Jacob deGrom in live BP. pic.twitter.com/Ez9qqdZsf2