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MLB》碰到球皮就高興大叫！ 地表最強右投震撼大都會打者群（影音）

2022/03/18 14:43

大都會塞揚強投德葛隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom），今進行春訓以來首次Live BP，面對隊友們德葛隆絲毫沒有手下留情，他展現塞揚本色，讓打者群一籌莫展，頻頻揮空三振。

據大聯盟官網報導，德葛隆3球就三振掉林多（Francisco Lindor），林多還發出「哇！」的驚嘆聲，麥克內爾（Jeff McNeil）則是4球被三振，他在一次揮擊中將球碰成擦棒界外，還高興大叫：「我碰到了！」

強打阿隆索（Pete Alonso）是今日唯一有辦法突破德葛隆的打者，他雖然也有吞下三振，但在另一次打擊中，成功擊出中左外野平飛球，是今日大都會打者群最紮實的擊球。

外野手詹考斯基（Travis Jankowski）直呼：「我和德葛隆、薛哲（Max Scherzer）對戰過幾次，但我的數據不是很好，我很高興只需要在春訓時面對他們，這非常令人欣慰。」

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