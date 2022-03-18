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日職》火腿新洋將報到 宣示MVP頒獎時要表演龜派氣功

2022/03/18 14:04

火腿新洋投甘特。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天為本季4位新洋將舉辦加盟記者會，其中來自美國的洋投甘特（John Gant）透露他超愛日本動漫七龍珠，新球季的偉大目標，就是幫助球隊獲勝，在賽後的MVP英雄舞台上表演「龜派氣功」。

根據日媒《daily》報導，29歲的甘特自幼就看神奇寶貝、美少女戰士、火影忍者等日本卡通長大，還會收集寶可夢卡牌跟遊戲王卡，他表示：「毫無疑問，因為對日本文化有興趣，所以我決定來到這裡拓展我的視野。」

其中甘特最愛的卡通就是七龍珠，他還表示以前效力大聯盟雙城隊的時候，和日本投手前田健太的置物櫃剛好在隔壁，他對前田持有的七龍珠刺繡手套很感興趣，「我請他給我看看，然後跟他要了一個，把它帶到日本來了。」

甘特說，他最喜歡的七龍珠角色是達爾，「我喜歡一開始是主角的敵人，但最後改變心意變成夥伴的故事，我也喜歡他高傲的性格。」

被問到達爾的絕招，他也能夠秒答，「是吉力克砲跟閃光大砲。我不覺得我能丟出像達爾一樣那麼大威力的球，但我會持續琢磨，想丟出一個吉力克砲水準的球。」

他也表示，想為球隊拿下勝利，最後在英雄訪問台上表演龜派氣功。

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