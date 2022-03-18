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網球》怒摔球拍險傷球僮 澳洲壞小子捉狂秀惹議

2022/03/18 14:14

基里奧斯把手中球拍狠狠摔向地面。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）歷經3盤苦戰，力退澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），勇奪開季19連勝，續創個人生涯最佳紀錄，反觀印地安泉男單8強止步的「壞小子」又捉狂了，不但照例摃上主審，賽後更當眾怒摔球拍，甚至差點砸到底線球僮，引發各界熱議。

基里奧斯此役搶盡鋒頭，比賽時不忘與場邊觀戰的美國地主知名喜劇演員班史提勒（Ben Stiller）搞笑互動，總抱怨受到觀眾聲音影響的他，除了告訴部分球迷保持安靜，還幽默指著班史提勒：「你為什麼要說話。」引來笑聲連連。

「壞小子」也多次指責主審，總有人在發球前大喊大叫，「如果你之前做好這些事，或許它就不會發生。偏偏一次又一次地出現。看看ＸＸ的分數，控制場面是你的工作，除非你允許這情況不斷重演，說些什麼。」當主審冷淡回應已要求觀眾多次之後，基里奧斯仍碎唸：「維持秩序是令人難以置信的工作。第1發和第2發之間，有個人大聲尖叫，太荒謬了，兄弟。」

基里奧斯多次指責主審。（美聯社）

最終基里奧斯力戰敗北，走向網前與納達爾及主審握手致意後，憤怒情緒再度爆發，他居然把手中球拍狠狠摔向地面，由於用力過猛，被砸爛的拍子反彈飛過半個球場，順著一道高抛物線撞擊場邊，所幸站在底線、戴白帽的年輕男球僮反應敏捷，驚險側身閃避，才在眾人高呼聲中躲過無妄之災。

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