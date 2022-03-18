羽球》中國「臥曹姊」昔辱罵韓選手 全英賽卻輸南韓伏兵韓媒嗨爆

中國組合陳清晨／賈一凡首輪止步，且還是輸給世排、實力明顯不如她們的南韓組合，讓韓媒嗨爆。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽女雙賽場日前出現爆冷場面，頭號種子中國組合陳清晨／賈一凡竟就以15：21、16：21爆冷不敵世界排名64名的南韓鄭娜英／金慧貞組合，意外止步首輪，韓媒《No Cut News 》昨在報導賽果時，也再度提及陳清晨在東奧交手南韓選手時爆粗口的爭議事件。

去年東京奧運女雙項目，第2種子陳清晨、賈一凡日前在本屆羽球女雙小組賽對上南韓組合金昭映、孔熙容時，陳清晨在比賽中不斷喊出，「我操」、「操」還有「我去你」等髒話，引發網友熱議。事後陳清晨表示，那只是在鼓舞自己，是發音不太好讓大家誤會，但8月31日四強賽再次遇到南韓組合，仍持續爆粗口，引發南韓羽協、媒體和球迷不滿。

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而這隊中國組合上週在德國賽封后，不過本週轉戰英國，首輪面對排名、實力都不如她們的南韓鄭娜英／金慧貞，整場比賽失誤連連，很快就遭對手直落二淘汰出局，消息傳回南韓後也讓韓媒嗨爆。

鄭娜英／金慧貞爆冷擊敗世界排名第一的中國女雙。（資料照，法新社）

昨《No Cut News 》就以「辱罵南韓女子選手的世界第一中國女雙組合遭南韓伏兵擊潰」為題撰寫賽果，直言這次世界排名64名的鄭娜英／金慧貞組合竟能下剋上扳倒強敵，非常不容易。該文也盛讚鄭娜英／金慧貞上週在德國賽就曾經爆冷擊敗名列大會第5種子的日本松山奈未／志田千陽組合，去年11月的印尼賽也曾淘汰世界排名第4的金昭映／孔熙容，大讚她們是「種子殺手」。

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