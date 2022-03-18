網球》4強再戰偶像納達爾 西國小蠻牛期待又興奮

阿卡拉茲闖進四強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！ATP千分系列的印地安泉網賽，西班牙18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）來勢洶洶， 6：4、6：3扳倒英國衛冕者諾里（Cameron Norrie），即將挑戰同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），這也是賽史46年來男單4強首度上演「西國內戰」 。

被譽為西班牙網壇未來希望的「小蠻牛」阿卡拉茲，原為1989年17歲張德培後，賽史最年輕8強球員，如今擊敗12種子諾里更上層樓，已是職業巡迴賽史第2幼齒的4強新血，僅次於1988年17歲的阿格西（Andre Agassi）。「能夠在網球天堂的印地安泉，參與我第一個千分名人4強戰，真是太特別了。」少年出英雄的阿卡拉茲說：「我很享受每一秒，現在無法用言語形容當下感受。」

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面對開季19連勝、史上最多大滿貫21冠的偶像，阿卡拉茲坦承既期待又興奮，去年馬德里名人賽被納達爾6：1、6：2震撼教育的他表示，希望這回能夠準備好，帶給36座名人賽冠軍傳奇更多挑戰，「記得上次我打的非常緊張，這次我和他一起訓練幾次，我更了解如何面對。我認為這場會有點不同，很顯然他能再次摧毀我，但我不知道會發生什麼。」

阿卡拉茲強調，4強硬仗勢必艱難，但他會把握機會，「與偶像對戰值得好好享受，即使輸掉也開心，但我將專注發揮出最高水準。」

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