T1》各隊拚戰績找洋將不停歇 唯有一隊都沒換過人

高雄全家海神迄今都沒換過任何外援。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟球員球員註冊截止日將近，各隊也陸續宣布補強的新洋將人選，唯獨聯盟龍頭高雄全家海神老神在在，迄今都沒換過任何外援。

海神有217公分中鋒庫薩斯稱霸禁區，平均每場可得23.1分、14.8籃板，兩項數據在聯盟排名數一數二，後場有主控布銳克曼撐場，他每場可得11.9分、8.8助攻、2.6抄截，其中助攻數傲視群雄，而霍爾跟亞歷山大也各司其職，外援開季全數到位，土洋磨合順暢，是拿下聯盟最佳戰績14勝5負的關鍵之一。

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至於其餘5隊都曾歷經換將，中信特攻先前炒掉伊布後，目前陣中有厄力、馬龍、艾斯和亞洲外援查拉帝，近日又陸續找來美菲混血夏樂和211公分的凱。

台中葳格太陽陣中NBA資歷的吉，因為家中有事提前返美，除原本的桑尼、何喬登和萊特之外，也陸續補進塔克，今天再宣布找來曾效力過伊朗國家隊的艾倫。

台啤英熊季初只有士東和米丘，沒有亞洲外援，但後來米丘離隊，籃波則因為季前就受傷，後來一場沒上就返國，後來從SBL台啤找來蓋樂威和多拉摩爾補上缺口，近日又找來泰國好手林泰樂和213公分長人大福。

桃園雲豹則是炒了歐頓後，現在還有米特羅維奇、威廉斯、戴維斯、狄安森 ，還有從PLG領航猿找來吉倫，近日又宣布補進湯馬斯。

台南台鋼獵鷹昨日宣布與陳內斯分道揚鑣後，目前陣中有賈西亞、喬登、吉伯特還有先前從SBL高雄九太找來的鷹皇。

按照T1規章，每隊外籍球員註冊至少2名至多4名，第三類球員則是至多2名，而本季球員註冊及交易大限訂定於3月20日晚間11點59分截止，因此各隊本週近日也卯起來宣布找來的新洋將。

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