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韓職》曾宣稱放棄回歸韓職 「酒駕慣犯」 姜正浩將重返老東家

2022/03/19 07:45

姜正浩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去曾因三度酒駕遭韓職禁賽一年，曾被韓媒認為很難回到棒壇的前海盜三壘手姜正浩，昨天傳出已經與老東家英雄隊以底薪3000萬韓元簽下合約，有機會重返棒壇。

韓媒《Naver Sports》報導指出，在昨天早上英雄隊已向韓職提交姜正浩的合約，同時撤回任意引退的資格。其實在2020年年中英雄隊就曾希望能給姜正浩第二次機會讓他重返球場，但當時受到國內輿論壓力影響，球團方最終選擇撤回合約。但在一年半過後，英雄隊決定直接提出申請，若韓職最終核准該份合約，只要姜正浩服完一年球監，明年就能重回球場。

對簽下姜正浩的這個決定，英雄隊高炯旭團長則表示身為一個過去的棒球員，希望能給予姜正浩一個重回球場的機會。且在談到去年因選手酒駕隔日選擇直接釋出，但現在又決定簽下姜正浩的這個決定時，他則表示兩者時空背景並不相同，不應拿來相提並論，且姜正浩已經因酒駕遭責罰離開球場超過三年了，應該有充足的反省時間。

雖然已經與英雄隊簽下合約，但目前仍在美國與金河成一同自主訓練的他，仍未確定何時會重返韓國，過去在大聯盟三年共繳出打擊率2成74，36發全壘打和120分打點，如今在超過三年沒打球的情況下還剩多少身手將成外界關注的焦點。

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