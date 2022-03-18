MiLB》皇家超狂游擊砲登頂！ 聯盟百大新秀出爐

大聯盟百大新秀榜單出爐。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天公布百大新秀完整榜單，皇家游擊砲小惠特（Bobby Witt Jr.）超越金鶯狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）位居第一，新賽季球迷也有望看到這位天賦異稟的球員登上大聯盟。

本屆百大新秀因為光芒超級新人法蘭柯（Wander Franco）畢業，頭號新秀終於換人，法蘭柯在2019年季中就佔據榜首直到去年畢業，不過此次登上榜首的同樣也是游擊手，同時本屆榜單中前10人僅有2人分屬國聯，前8名都是美聯農場的作物。

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2019年選秀會上成為榜眼的小惠特，在去年球季其實就名列大聯盟10大游擊手第二名，同時也在百大新秀排行7名，上個賽季小惠特在2A與3A累積敲出33發全壘打，攻擊指數0.936，表現相當可怕。除了大聯盟官方排給小惠特第一外，其餘農場媒體也給他不俗評價，《Baseball Prospectus》將他列在百大第1、《The Athletic》與《ESPN》將他排在百大第2，《棒球美國》最低，不過也有第3名。

皇家大物小惠特。（資料照，美聯社）

大聯盟2022年十大新秀

1） 惠特（Bobby Witt Jr.）（游擊，皇家）

2） 拉契曼（Adley Rutschman）（捕手，金鶯）

3） 羅德里奎茲（Julio Rodriguez）（外野手，水手）

4） 托克森（Spencer Torkelson）（三壘／一壘手，老虎）

5） 格林（Riley Greene）（三壘／一壘手，老虎）

6） 羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）（投手，金鶯）

7） 莫雷諾（Gabriel Moreno）（捕手，藍鳥）

8） 沃爾普（Anthony Volpe）（游擊，洋基）

9） 阿布拉姆斯（CJ Abrams）（游擊，教士）

10）阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）（捕手，大都會）

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