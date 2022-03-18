NFL》與突擊者達成交易 包裝工明星外接手前進賭城

明星外接手亞當斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕綠灣包裝工剛以三年1.58億美元（約44.8億新台幣）續約明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），也於上週對陣中明星外接手亞當斯（Davante Adams）行使特權標籤（Franchise Tag）。不過今日傳出震撼彈，拉斯維加斯突擊者以2022年首輪及第三輪選秀籤向包裝工換來亞當斯。

事實上，包裝工行使特權標籤盼能留住自由身的亞當斯時，這位頂尖外接手就已向球團表示，來季他將不再為包裝工出賽，言下之意就是希望能被交易；而早在去年7月，突擊者明星四分衛，同時也是亞當斯在大學時期的隊友卡爾（Derek Carr）更曾公開表示有意招募亞當斯一同作戰，如今兩人也將再續前緣。

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上季亞當斯累積123次接球、繳出1553碼皆創下包裝工隊史紀錄，另有11次達陣，成為NFL史上第6位達成單季至少120次接球、1500碼及11次達陣的球員。他與四分衛羅傑斯更是聯盟中最致命的組合之一，兩人合計完成68次達陣，也是包裝工隊史上連線成功最多次的四分衛與外接手。

前進賭城的亞當斯，也立馬與突擊者簽下五年1.4億美元（約39.7億新台幣）的合約，如願以償成為史上最高薪外接手。而同樣位於美聯西區的丹佛野馬與洛杉磯電光，日前也都透過交易，分別引進明星四分衛威爾森（Russell Wilson）與明星線衛梅克（Khalil Mack）；加上由新生代超級四分衛馬霍默斯（Patrick Mahomes）所領軍的堪薩斯酋長，來季美西的競爭將格外激烈。

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